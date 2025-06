Školska godina završena ranije: Većina škola ispoštovala rokove, neke čak i pre vremena

Ministarstvo prosvete objavilo je analizu koja pokazuje da je većina osnovnih i srednjih škola u Srbiji završila nastavu pre ili u okviru rokova predviđenih izmenama školskih kalendara za školsku 2024/2025. godinu.

Za osnovne škole, 92,2% osmaka završilo je nastavu do 30. maja, dok su ostali ispunili rok do 6. juna. Učenici od prvog do sedmog razreda u 93,5% osnovnih škola završili su nastavu do 13. juna, dok će preostale to učiniti najkasnije do 20. juna. Kada su u pitanju srednje škole, 64,9% završnih razreda nastavu je okončalo do 30. maja, a 9,3% čak i ranije, do 23. maja. Ostali maturanti završili su do 7. juna. Za učenike ostalih razreda srednjih škola, 76,3% škola će