Školska godina produžena: Više vremena za naknadu nastave; Oglasilo se Ministarstvo prosvete

Ministarstvo prosvete saopštilo je danas da njihova analiza pokazuje da je najveći procenat osnovnih i srednjih škola nastavnu godinu okončao i pre termina koji su predviđeni izmenama školskih kalendara za osnovne i srednje škole.

Izmenama školskih kalendara, kako se navodi u saopštenju, propisano je da drugo polugodište za osnovne škole može biti završeno najkasnije do petka, 6. juna 2025. godine za učenike osmog razreda, odnosno za učenike od prvog do sedmog razreda do petka 20. juna 2025. godine. Drugo polugodište za srednje škole može da bude završeno najkasnije do 18. jula 2025. godine za učenike svih razreda, odnosno 27. juna 2025. godine za učenike završnih razreda gimnazije i