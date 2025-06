Užas u Italiji! Fetus pronađen u kanti za đubre u bolnici!

Beživotni fetus pronađen je jutros u korpi za otpatke u jednom od kupatila na odeljenju hitne pomoći bolnice Guljelmo da Saličeto u Pjačenci u Italiji.

Malo telo je oko 7 sati ujutru pronašla žena koja je bila zadužena za dezinfekciju soba unutar bolničkog kompleksa. U hodniku koji vodi do toaleta pronađeni su tragovi krvi, koje će sada analizirati istražitelji. Oni rade na rekonstrukciji porekla tela i okolnosti koje su dovele do užasa: iz tog razloga, istražitelji su odmah došli do snimaka koje su napravile nadzorne kamere unutar objekta. Fetus je bio u kesi sa krpama natopljenim krvlju. - Pretpostavlja se da je