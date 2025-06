Nalazimo se na raskrsnici punoj kontradikcija i izazova: od vremena kada je onlajn terapija delovala kao privremena egzotika, do današnje stvarnosti u kojoj veštačka inteligencija ozbiljno potresa temelje onoga što smo smatrali nenarušivim

U poslednjih godinu dana, više studija širom sveta pokušalo je da odgovori na pitanje koje do juče nismo smeli ni da postavimo naglas: Može li veštačka inteligencija zameniti terapeuta? I kako da razumemo komentare koji kruže u stilu „meni je ChatGPT pomogao više nego čovek“? Da li je to zaista moguće? Da, on vešto barata rečima, briljira u logici… a može li da čita između redova? Rekla mi je da je te večeri plakala. Bila je umorna od svega. Od sopstvenih pitanja,