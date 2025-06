Temperatura neće padati ispod 32 stepena mesec dana! Još za vikend svežije, a onda kreće pakao, +38 već od nedelje

Sudeći po dugoročnoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ) temperatura se narednih mesec dana neće spuštati ispod 32-33 stepena Celzijusa. Ni meteorolozi, za sada, ne vide kraj novom toplotnom talasu koji će tropske vrućine u Srbiju doneti već u ponedeljak. Zato svim građanima savetuju da naredna dva dana, kada se očekuje malo svežije vreme, dobro izluftiraju svoje domove!

Prema najavi RHMZ, pretežno sunčano vreme očekuje se do 28. juna, a tokom vikenda jutra će biti sveža, sa temperaturama između 8 i 15 stepeni, dok će dnevne vrednosti biti u rasponu od 24 do 30 stepeni. - Zatim će temperature biti u porastu, pa se početkom sledeće sedmice u većini mesta očekuje od 31 do 35 stepeni, a od četvrtka od 35 do 38 stepeni - navode. RHMZ je objavio i meteorološku mapu koja prikazuje prognozu toplog talasa koji će od ponedeljka u trajanju