Prvi dan leta topao i sunčan, najviša dnevna do 29 stepeni

Nakon svežeg jutra u Srbiji tokom dana biće pretežno sunčano i toplo vreme, u planinskim predelima očekuje se kratkotrajan i jak vetar.

Temperatura od devet do 29 stepeni. Pred nama je sunčan i topao prvi dan leta, propraćen slabim i umerenim vetrom. U Beogradu će sutra, nakon svežeg jutra, tokom dana biti pretežno sunčano i toplo, sa slabim i umerenim vetrom. Najniža temperatura će se kretati od 11 do 15 stepeni, a najviša će biti od 27 do 29 stepeni. Oprez za vozače Povoljne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelelih i osetljivih osoba. Izvestan oprez se savetuje nervno labilnim i