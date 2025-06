Rhmz je upravo izdao upozorenje Temperatura ide ka +40, Ristić najavljuje moguće pljuskove tačno u dan!

RHMZ se u 10:30 časova oglasio upozorenjem za teritoriju Srbije

Upozorenje je na snazi do 26. juna: RHMZ - Narednih dana toplo. U prvoj polovini sedmice sa temperaturom u intervalu od 32 do 36 °C, a u četvrtak i još toplije pa se najviša dnevna temperatura očekuje od 36 do 38 °C - navodi RHMZ. Danas pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, severnih pravaca. Najviša dnevna temperatura od 27 do 31 °C. Do četvrtka pretežno sunčano i toplo sa dnevnom temperaturom do srede u intervalu