RHMZ objavio kakvo će vreme biti sutra i šta nas čeka od četvrtka

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) objavio je kakvo će vreme biti sutra u Srbiji, ali i kakve temperature nas očekuju sledeće nedelje, posebno od četvrtka.

Kako navode, sutra ujutru biće sveže, a tokom dana pretežno sunčano i toplo. “Vetar će biti slab i umeren, severnih pravaca. Najniža temperatura biće od 8 do 15 stepeni Celzijusovih, a najviša od 27 do 31”, navodi RHMZ. Ističu da nas sledeće sedmice očekuje dalji porast temperature. “Zadržava se pretežno sunčano vreme. Početkom sledeće sedmice biće toplije, u većini mesta temperatura će se kretati od 31 do 35 stepena. A od četvrtka i veoma toplo, od 35 do 38”,