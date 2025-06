Kolaps na graničnom prelazu sa Crnom Gorom: Formiraju se kilometarske kolone vozila! Pojačan intenzitet saobraćaja i na ovim mestima

Tokom dana na graničnom prelazu Dobrakovo između Srbije i Crne Gore došlo je do formiranja dugačkih kolona vozila u oba smera i do dužeg čekanja. - Stojimo u koloni oko pola sata, gužva nas je pratila i od Užica do same granice.

Velika je vrućina, ali iskreno i očekivali smo gužve, jer je sezona počela, kaže za RINU Igor Milošević, jedan od vozača. Pojačan intenzitet saobraćaja je na deonicama Podgorica – Bar preko tunela Sozine, i Podgorica – Budva preko Cetinja. Manje gužve registrovane su na graničnom prelazu Jabuka preko Pljevalja. Na vozače se apeluje da budu strpljivi i da svoju vožnju prilagode uslovima na putu. Rina