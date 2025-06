Milica donela Srbiji dve medalje u dva dana: Naša šampionka blista na Evropskom prvenstvu

Milica Novaković je u dve discipline stigla do trećeg mesta na Evropskom prvenstvu u kajaku.

Milica Novaković je na Evropskom prvenstvu u kajaku, koje se održava u Češkoj, u Rečicama uspela da obezbedi dve medalje za Srbiju. Naša predstavnica okitila se sa dve bronze, najpre u trci na 200 metara, a onda i na 500. Milica je stigla do trećeg mesta nakon što je u disciplini K1-500 do cilja stigla ua 1:49,93. Bolja od nje bila je Mađarica Žoka Čikoš koja je do zlatne medalje stigla za 1:47,90, dok je Ana Pulavska bila druga sa vremenom 1:48,636. Dan ranije