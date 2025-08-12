Miris Evrope na Marakani: Crvena zvezda preko Leha cilja plej-of Lige šampiona

Vazduh nad Marakanom ponovo miriše na veliku evropsku noć.

Crvena zvezda večeras od 21.00 čas (TV Arena 1 Premium) dočekuje poljski Leh, noseći iz prve utakmice u Poznanju kapital od 3:1. Prednost koja mami osmehe, ali i upozorava da posao još nije gotov. Navijači Crvene zvezde veruju da će ekipa Vladana Milojevića vođena hukom sa tribina, potvrditi svoju snagu i izboriti prolaz u plej-of Lige šampiona. Leh stiže u Beograd ranjen, ali ne i slomljen. Znaju Poljaci da jedan gol može promeniti tok meča u Beogradu. Zato se od