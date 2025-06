Akademski plenum: Tražimo status mirovanja i bezuslovni upis za novosadske studente

Akademski plemum zatražio je od Saveta Univerziteta u Novom Sadu da studentima, na lični zahtev, može biti omogućen status mirovanja, a od Ministarstva prosvete da svim studentima omogući bezuslovni upis u narednu akademsku godinu.

Radna grupa za reformu obrazovnog, naučno-istraživačkog i umetničko-istraživačkog sistema Akademskog plenuma je donela odluku da Savetu Univerziteta u Novom Sadu predloži izmenu Statuta i to na način kako je to već učinio Univerzitet u Beogradu, saopšteno je danas. Akademski plenum ocenjuje i da Savet Univerziteta u Novom Sadu to može omogućiti studentima pošto sednicu Saveta (za razliku od Senata) ne saziva rektor Univerziteta, čiju smenu su zahtevali svi