Nemačka povećava vojsku: Vlada odlučila, evo koliko će novih vojnika angažovati do kraja godine

Nemačka vlada obezbediće sredstva za dodatnih 10.000 vojnika do kraja godine, što je povećanje od oko četiri odsto, objavio je danas Bild, pozivajući se na vladine izvore.

List navodi da će biti obezbeđena sredstva iz budžeta za 10.000 vojnika i 1.000 civilnih službenika za vojsku do kraja 2025. godine. Kako se ističe, to povećanje je predviđeno ovogodišnjim budžetom koji će nemačka vlada odobriti sledeće sedmice. Nova radna mesta će obuhvatati nemačke kopnene, vazdušne, pomorske i sajber snage, navodi list. Nemačkoj je potrebno do 60.000 dodatnih vojnika u okviru novih ciljeva NATO-a, rekao je nemački ministar odbrane Boris