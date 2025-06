Rubio: Sumnjamo u tvrdnje da je iranski uranijum premešten pre napada

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je danas da Vašington sumnja u tvrdnje Teherana da su iranske zalihe uranijuma bile premeštene iz nuklearnih postrojenja pre američkih napada.

Rubio je rekao da SAD veruju da je značajna količina iranskih zaliha uranijuma obogaćenog do nivoa od 60 posto bila locirana u postrojenju u Isfahanu uoči američkih napada. On je u intervjuu za NBC kazao da to "niko neće sigurno znati danima", ali je dodao da sumnja da su iranske zalihe uranijuma bile premeštene pre američkih napada. "Sumnjam da su ih premestili jer oni sada trenutno unutar Irana ne mogu ništa da premeštaju. Onog trenutka kada neki kamion krene