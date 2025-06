Tramp zapretio: "Nemojte to da radite - posmatram!"; "Burgijajte, dragi moji, burgijajte! I to SADA!"

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp poručio je danas da niko ne treba da podiže cene nafte i naglasio da prati situaciju.

Ministarstvo energetike SAD je apelovao da nastavi potragu za sopstvenim resursima nafte. "Svi, držite cene nafte dole. Posmatram! Ne shvatate da to što radite koristi neprijatelju. Nemojte to da radite", napisao je Tramp na mreži Truth Social, velikim slovima. U drugoj objavi na istoj mreži obratio se Ministarstvu energetike SAD. "Burgijajte, dragi moji, burgijajte! I to SADA!", napisao je on. Tramp je svojom porukom o cenama nafte izrazio želju da te cene ne budu