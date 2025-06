(Mape) RHMZ izdao upozorenje za Beograd! Ovaj dan će biti najvreliji, a onda temperatura pada za skoro 10 stepeni

Danas počinje toplotni talas u Srbiji. Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) izdao je upozorenje na visoku temperaturu za područje Srbije do 26. juna, kada će temperature dostići 38. podeok Celzijusove skale, a upozorenje je tokom dana izdato i za teritoriju Beograda.

"Narednih dana toplo. U prvoj polovini sedmice sa temperaturom u intervalu od 32 do 36, a u četvrtak i još toplije pa se najviša dnevna temperatura očekuje od 36 do 38 stepeni Celzijusa", saopštio je RHMZ. Danas se u Srbiji očekuje sunčano i toplo vreme uz slab i umeren južni i jugozapadni vetar, na istoku zemlјe severozapadni. Najviša temperatura od 29 do 33, a na istoku i do 35 stepeni Celzijusa. Do četvrtka takođe pretežno sunčano, toplo i veoma toplo vreme: