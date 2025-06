Otkriven misteriozni "sablasni stub": Nalazi se 660 km ispod površine Zemlje, samo ga ovo sprečava da izbije: "To je možda loš znak"

Misteriozni “sablasni stub” primećen je ispod istočnog dela Omana, blizu planine Hadžar. Izvirujući iz Zemljinog jezgra, ovaj vreli stub mekog stenja ide do 660 kilometara ispod površine planete.

Do sada je “sablasni stub” bio skriven jer nije probio površinu kako bi formirao vulkane. Međutim, u jednoj studiji su istraživači dokazali da “sablasni stub” postoji, nakon što su posmatrali kako on usporava prolazak talasa zemljotresa. S obzirom na to da da postoji stub skriven ispod površine. Nakon što su pokazali da jedan “sablasni stub” postoji, istraživači sada kažu da bi moglo da ih bude još mnogo više širom sveta, koje tek treba pronaći. Ono što zabrinjava,