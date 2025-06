Radovi na okretnici "Studentski trg": 6 linija menja trasu

Sekretarijat za javni prevoz najavio je danas da će tokom izvođenja radova na okretnici " Studentski trg", od 24. juna do 6. avgusta doći do promena u radu linija javnog prevoza.

Kako se navodi u saopštenju, za vreme radova ova okretnica će biti zatvorena za saobraćaj, pri čemu će doći do promena u radu linija javnog linijskog prevoza putnika. Precizira se da će linija 22A u oba smera saobraćati Kolarčevom, preko Trga republike, Francuskom, Cara Dušana do okretnice "Dorćol /SRC 'Milan Gale Muškatirović'", dok će linije 31, 29N, 31N, 33N i E9 saobraćati skraćenom trasom do okretnice "Trg republike". Vozila će na izmenjenom delu, kako se