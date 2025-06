Pijan izazvao udes i pobegao

A. S. (24) iz okoline Leskovca uhapšen je zbog teškog dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanja pomoći povređenom u saobraćajnoj nezgodi.

On se sumnjiči da je 22. juna, upravljajući teretnim vozilom pod dejstvom alkohola, izazvao saobraćajnu nezgodu na taj način što je izgubio kontrolu nad vozilom, udario u kamion koji je sleteo sa puta i prevrnuo se na krov, a zatim se udaljio u nepoznatom pravcu. U ovoj saobraćajnoj nezgodi šezdesetpetogodišnji vozač kamiona je zadobio povrede usled kojih je preminuo u Opštoj bolnici u Leskovcu. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati. On je, uz krivičnu