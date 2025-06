U Srbiji sunčano i veoma toplo vreme sa upozorenjem na visoke temperature i mogućim pljuskovima

Naslovi.ai pre 7 minuta

Danas i sutra se očekuju temperature do 39 stepeni, uz narandžasti meteoalarm i mogućnost lokalnih pljuskova u zapadnim i južnim krajevima.

U Srbiji će danas biti sunčano i veoma toplo vreme sa temperaturama od 14 do 37 stepeni, dok će na severu duvati slab i umeren zapadni i jugozapadni vetar. U Beogradu i većim gradovima očekuju se temperature oko 36 stepeni. Beta RTV Euronews

Republički hidrometeorološki zavod izdao je narandžasti meteoalarm zbog opasno visokih temperatura i vrlo visokog UV indeksa koji se kreće od 8 do 10, što povećava rizik za ljude i životinje. Savetuje se izbegavanje boravka na suncu u najtoplijem delu dana, redovna hidratacija i zaštita kože. N1 Info Glas Zapadne Srbije Nova

Toplotni talas će trajati do četvrtka, kada se očekuje najviša temperatura do 39 stepeni, dok se manji pad temperature predviđa za petak, uz preovlađivanje suše u većem delu zemlje. U četvrtak se očekuje još jača vrućina sa temperaturama do 40 stepeni u centralnoj i južnoj Srbiji, uz mogućnost lokalnih pljuskova na zapadu i jugozapadu. Meteorolozi upozoravaju na oprez zbog mogućih šumskih požara i savetuju praćenje zvaničnih informacija. Alo Mondo RTS Ozon press