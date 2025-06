Do sutra veoma toplo, temperature iznad proseka, na snazi narandžasti meteoalarm

NOVI SAD - Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upozorio je građane da se danas i sutra očekuje veoma toplo vreme sa jutarnjim i dnevnim temperaturama koje će biti znatno iznad proseka za ovaj period godine, kao i da je u celoj zemlji na snazi narandžasti meteoalarm.

Kako se navodi, najviša dnevna temperatura danas će se kretati od 32 do 37 stepena, dok se sutra očekuje temperatura od 36 do 39 stepeni. Manji pad temperature očekuje se u petak, za pet do osam stepeni u odnosu na četvrtak, uz umeren, dok će u Vojvodini, na istoku zemlje i u planinskim predelima biti jak severozapadni vetar. U Beogradu se do četvrtka očekuje veoma toplo vreme sa jutarnjim i dnevnim temperaturama koje će biti znatno iznad proseka za ovaj period