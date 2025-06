Bajatović: Srbija neće ostati bez gasa, novi gasni ugovor sa Rusijom do 20. septembra

Evropska komisija je prošle nedelje predložila postepenu zabranu uvoza ruskih energenata uključujući i gas do 2027. Mađarska i Slovačka traže da se ta odredba izbaci iz 18. paketa sankcija, u suprotnom će blokirati njegovo usvajanje. Dok Evropa razmatra zabranu ruskog gasa, Srbija razmišlja o proširenju kapaciteta otvaranjem još jednog skladišta u Tilvi. Pregovori sa ruskom stranom o novom gasnom aranžmanu još traju, ali će on, kako kaže direktor "Srbijagasa" Dušan Bajatović, biti potpisan do 20. septembra.

Vlada Srbije usvojila je ovog meseca preventivni plan snabdevanja gasom koji, kako objašnjava Bajatović, predstavlja standardnu godišnju meru. "Takav dokument sumira šta imate u zemlji – šta proizvodite, šta treba da uvozite, kakve su vam rezerve. Ako nema gasa, treba da bude mazut za elektrane", naveo je u razgovoru za RTS Dušan Bajatović. Ključnu ulogu u realizaciji tog plana ima "Srbijagas", a direktor tog preduzeća kaže da se planira osnivanje novog nacionalnog