Bajatović: Srbija neće ostati bez gasa, novi gasni ugovor sa Rusijom do 20. septembra

Vlada Srbije usvojila ovog meseca preventivni plan snabdevanja ovim energentom

Direktor „Srbijagasa Dušan Bajatović rekao je danas da bi novi, dugoročni gasni ugovor sa Rusijom, trebalo da bude potpisan do 20. septembra, ali konačna formalizacija čeka odluke, vezane za obaveze Srbije prema Evropskoj uniji. „Nije problem u tome šta treba da potpišemo, već u tome što postoje pravni i finansijski rizici, od mogućih sankcija, do troškova tranzita i isporuke. Do 20. septembra biće potpisan, ali moramo da sačekamo da vidimo kako ćemo da otvorimo