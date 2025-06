Da li je sramota ići na letovanje dok studenti protestuju?

Sezona godišnjih odmora je počela, a sezona protesta u Srbiji nije završena. Studenti za Vidovdan zovu sugrađane u Beograd. Da li je sramota da se ide na letovanje dok se neko drugi na ulicama bori za pravdu, pogotovo kada režim preti odmazdom

Počeli su u jesen, produžili se na zimu i proleće, sada je leto, a studentski i građanski protesti i dalje traju. I neizvesno je do kada će. Studenti kažu – do ispunjenja zahteva i raspisivanja vanrednih parlamentarnih izbora. Predsednik države Aleksandar Vučić, s druge strane, ponavlja da će ih raspisati kad on bude hteo, za jedno godinu do dve. Verovatno ni sami studenti, kada su započeli proteste u novembru 2024. godine, nisu očekivali da će dočekati kraj juna