Jovanović (Novi DSS): Ništa se neće desiti na Vidovdan, ja ću biti na Gazimestanu

Lider Nove demokratske stranke Srbije (Novi DSS) Miloš Jovanović ocenio je da se ništa značajno neće desiti na skupu, koji su studenti u blokadi njavili za subotu, 28. jun u Beogradu.

Jovanović je za dnevni list Danas rekao da ne očekuje haos koji najavljuju predstavnici vlasti i da to okupljanje neće imati efekat na dešavanja u društvu. Po njegovim rečima, on će tog dana biti na Gazimestanu, a rukovodstvo njegove partije prisustvovaće protestu u Beogradu. Studenti u blokadi najavili su da će u subotu u 18 časova organizovati protest na Trgu Slavija u Beogradu i uputili zahtev aktuelnoj vlasti da tog dana do 21 sat raspusti Narodnu skupštinu i