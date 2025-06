Čanak: Režim preti mojoj porodici i meni, za sve što se desi biće odgovaran lično Vučić

Nekadašnji predsednik Skupštine Vojvodine i bivši lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak optužio je bezbednosne službe u Srbiji da su mu ulazile u stan i uzimale lične stvari na način na koji su mu to radile devedesetih godina prošlog veka.

Oglas On je novinarima rekao da su posredno upućene i pretnje njegovom sinu Milanu. Čanak je istakao da će za sve što se eventualno desi njemu i njegovoj porodici biti odgovoran predsednik Srbije Aleksandar Vučić, lično. "Jedva sam dočekao da odem u penziju, ali mi oni očito ne daju mira. I ako su hteli da me vrate iz penzije, u tome su uspeli", rekao je Čanak. Oglas On je poručio da nikom neće dopustiti da mu dira porodicu, jer je to "crvena linija". "Tačno znam s