Ana Sević sa suzama u finalu zg: "Saša je ovde stajao i krio bolest od svih" Pomenula Cecu i Anu Bekutu

Večeras se održava veliko finale "Zvezda Granda", koje je prvo bez tvorca takmičenja Saše Popovića.

Iako je sve započelo u lepoj i veseloj atmosferi, njegovo odsustvo se oseća, budući da je tokom 18. sezona verno ispratio svako finale. O tome je sa knedlom u grlu progovorila i Ana Sević. - Pre godinu dana smo poslednji put stajali na ovoj sceni sa Saletom, on je bio bolestan već, ali mi to nismo znali. On je to finale herojski izneo, morao je da krije to veliko saznanje. Jako je teško, mnogo uspomena. On je stvorio ovaj format, mi smo svi njegovi učenici - rekla