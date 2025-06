Umrla Cana Fontana iz Srećnih ljudi!

Glumica Žiža Stojanović preminula je 27. juna. Ona je preminula u 95. godini. Tužnu vest je saopštio voditelj Goran Stojićević Karamela. On je objavio snimak sa Žižom i oprostio se od nje: - Moja Žiža je umrla danas 27.06. Velika glumica, volim te Žikice - napisao je on. Pamte je kao Canu Fontanu iz Srećnih ljudi Publika je najviše zavolela Žižu u ulozi Cane Fontane, koju je tumačila od 1993. do 1996. godine u seriji "Srećni ljudi" , a njen glumački i filmski opus