Opasnost je na granici ekstremne! Dobro pogledajte ovu listu RHMZ: Pazite se danas kad izlazite napolje, a posebno u ovih 7 gradova

Danas će biti pretežno sunčano i toplo. Maksimalna dnevna temperatura kretaće se do 33 stepena, a prema najavi Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, UV indeks je danas veoma visok i opasan po zdravlje!

Prema najavi RHMZ, vetar će slab i umeren, na istoku i u planinskim predelima povremeno i jak, severni i severozapadni, posle podne i uveče u slablјenju. Najviša temperatura od 30 do 33 stepena. Od ponedelјka pretežno sunčano uz postepeni porast temperature koja će početkom sedmice biti u intervalu od 32 do 34 stepena, a zatim u dalјem porastu pa će u većini mesta biti od 35 do 38 stepeni. Krajem sledeće sedmice uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde sa plјuskovima i