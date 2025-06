Pretežno sunčano i toplo vreme u Srbiji uz najavu toplotnog talasa

Naslovi.ai pre 16 minuta

U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme sa temperaturama do 33 stepena, vetar slab do umeren, najavljen porast temperature od ponedeljka.

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) najavljuje pretežno sunčano i toplo vreme u Srbiji 29. juna 2025. godine, sa jutarnjim temperaturama od 14 do 19 stepeni i najvišom dnevnom temperaturom od 30 do 33 stepena. Vetar će biti slab i umeren, severni i severozapadni, na istoku i u planinskim predelima povremeno jak, posle podne i uveče u slabljenju. N1 Info Mondo Radio 021

U Beogradu se očekuje pretežno sunčano i toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom oko 31 stepen, dok će u Novom Sadu i Nišu temperature biti slične, do 32-33 stepena. Vetar će biti slab do umeren severni i severozapadni. Telegraf Glas juga RTS

Od ponedeljka se očekuje postepeni porast temperature sa vrednostima od 32 do 34 stepena, a zatim i do 35 do 38 stepeni u većini mesta, uz mogućnost lokalnih pljuskova i grmljavine krajem naredne sedmice, uglavnom u brdsko-planinskim predelima zapadne i jugozapadne Srbije. Moj Novi Sad Pressek Nova