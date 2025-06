Pušten Milan Čanak nakon osam sati u policiji

Milan Čanak, sin gimnazijske profesorke i članice Pokreta slobodnih građana Marije Vasić i bivšeg lidera Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenada Čanka, pušten je večeras, nakon što je proveo osam sati u policiji u Inđiji.

Kako je potvrdio u razgovoru za agenciju Beta, on je priveden nakon što je njegovo vozilo zaustavljeno kod Inđije, na starom putu za Beoograd. Nakon što je zaustavljen, urađen mu je alko-test i pretres vozila, što je trajalo otprilike 45 minuta. „Kada su našli pancirni prsluk, odveli su me u stanicu i tamo sam proveo četiri sata ne znam zbog čega, verovatno im niko nije javljao da me puste“, ispričao je Čanak. Dodao je da mu je policija oduzela pancirni prsluk,