Pretežno sunčano i toplo: Stabilno vreme u Srbiji i Nišu 29. juna 2025. godine

Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Srbiji će vreme biti pretežno sunčano i toplo, uz vetar slab do umeren, a u istočnim i planinskim krajevima povremeno i jak, severni i severozapadni.

Tokom popodneva i večeri vetar će biti u slabljenju. Jutarnje temperature kretaće se od 14 do 19 stepeni, dok će maksimalne dnevne temperature biti od 30 do 33 stepena Celzijusa. U Nišu, takođe pretežno sunčano i toplo. Vetar slab do umeren, severnog i severozapadnog pravca. Jutarnja temperatura oko 16 stepeni, dok će maksimalna dnevna iznositi oko 31 stepen. U periodu do 6. jula očekuje se pretežno sunčano i postepeno toplije vreme, uz slab do umeren razvoj dnevne