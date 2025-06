Košta: Ne treba nam Mađarska da bismo nastavili proces pristupanja Ukrajine EU

BRISEL - Predsednik Evropskog saveta Antonio Košta izjavio je danas da Evropskoj uniji ne treba Mađarska da bismo nastavili proces pristupanja Ukrajine EU, a saglasnost 27 zemalja biće potrebna tek na kraju pregovora.

"Nastavićemo i podržavaćemo Ukrajinu u njenom procesu reformi, a to je kontinuirani proces. Mađarska nam je potrebna samo na kraju, kada 27 zemalja članica bude moralo da proglasi kraj pregovora, do tada nam nisu potrebni, možemo da nastavimo da radimo i to je ono što radimo", rekao je Košta za poljsku agenciju PAP. Zbog toga, kako je naveo, ne misli da je poljsko predsedavanje u otvaranju prvog klastera neuspeh. "Ne treba nam Mađarska da radimo ono što sada