Evo kad stiže osveženje sa pljuskovima i grmljavinom: Srbija će goreti do ovog datuma, očekuje se 40 stepeni

Srbiju će narednih dana zahvatiti ponovo vrela vazdušna masa sa juga, odnosno sa Mediterana i sa severa Afrike.

Sve do sredine sledeće sedimice u Srbiji će biti vedro i vrelo. Maksimalna temperatura biće uglavnom od 35 do 40 stepeni, što su vrednosti za 10 stepeni više od proseka za ovaj deo godine. Najvrelije će biti u nedelju i početkom sledeće sedmice. Očekuju se i tropske noći, a minimalne temperature početkom sledeće sedmice u Beogradu neće padati ni ispod 25 stepeni. Narednih dana poseban oprez zbog veoma visokih vrednosti UV indeksa, posebno u periodi od 10 do 16