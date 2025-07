Od petka skuplje putarine u Srbiji

Umesto 1.120 dinara, od petka, 4. jula vozač automobila koji krene do Beograda od naplatne stanice Niš-sever platiće 1.170 dinara.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture najavilo je da će se od 4. jula primenjivati nova Odluka o visini putarina, a cene su uvećane za 4,2%. Ako neko krene motorom od Niša-sever do Beograda, platiće od petka 585 dinara, umesto 560 dinara. Najskuplja relacija od Niša je do Subotice – 2.000, odnosno 1.000 dinara za motore. Do Novog Sada sada je cena 1.490, odnosno 750 dinara, umesto 1.430, odnosno 720 dinara. Do Preševa od petka treba platiti 835,