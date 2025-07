Tramp najavio sastanak sa Netanjahuom: Biću "veoma čvrst" po pitanju brzog prekida vatre u Gazi

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da će razgovarati o situaciji u Gazi i Iranu kada se sledeće nedelje sastane sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom u Beloj kući, dodajući da se nada da će uskoro postići prekid vatre u Gazi.

Tramp je tokom obilaska novog centra za migrante u Everglejdsu potvrdio da planira da se sastane sa Netanjahuom u ponedeljak. On je rekao će biti "veoma čvrst" prema njemu po pitanju potrebe za brzim prekidom vatre u Gazi, napominjući da i Netanjahu to želi, prenosi Rojters. Napomenuo je da se nada da će se sledeće nedelje moći da postigne sporazum o prekidu vatre između Izraela i palestinske militantne grupe Hamas. - Nadamo se da će se to dogoditi. I radujemo se