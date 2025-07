Sutra i prekosutra u Leskovcu 40 stepeni

Početkom jula vreo afrički vazduh zahvatiće veći deo Evrope i doneti rekordne temperature sve do Danske. Pik ovog toplotnog talasa kod nas očekuje se u četvrtak i petak, 3. i 4. jula uz puno sunca najviša temperatura kretaće se od 35 do 40 stepeni.

U Ćupriji i Leskovcu i još nekim gradovina maksimumi u petak preko 40. U većim gradovima očekuju se i tropske noći kada temperatura noću ne pada ispod 20 stepeni. Sve do utorka, 8. jula, zadržava se veoma toplo i sparno vreme sa maksimalnom temperaturom u subotu, 5. jula, od 34 do 38 stepeni Celzijusovih, a ponovo 35 do 40 stepeni u nedelju i ponedeljak, 6. i 7. jula. Biće sunčano uz slab i umeren razvoj dnevne oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi mogući su u