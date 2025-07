Nove energetske oznake od 1. jula u EU – šta nova pravila donose tržištu Srbije

Na tržištu Evropske unije na električnim uređajima od 1. jula obavezne su nove energetske oznake sa kojima je zakonski usaglašena i Srbija. U potpunosti je na snazi skala energetske efikasnosti od A do G. Evropska komisija procenjuje da će primena tih mera do kraja decenije doneti uštedu električne energije jednaku jednogodišnjoj ukupnoj potrošnji struje Belgije i Luksemburga.

Oznake A plus, A dva plus i A tri plus više ne važe. Energetski najefikasniji uređaji imaju zelenu oznaku – klase A, a najniži stepen je crveni – klase G. Nove energetske nalepnice imaju i kju-ar kod koji se može skenirati i sadrži sve o električnom uređaju. Dobar primer je jedna veš mašina. "Daje se potrošnja u kilovat časovima za sto ciklusa. Ranije je bilo, mislim, godišnje, zatim je prikazana potrošnja vode, nivo emisije buke, količina, koliki je kapacitet te