Rektorka Univerziteta umetnosti: Nadam se da će FDU i FPU početi sa nadoknadom nastave

Rektorka Univerziteta umetnosti Mirjana Nikolić izjavila je danas da se nada da će Fakultet dramskih umetnosti (FDU) i Fakultet primenjenih umetnosti (FPU) odlučiti da počnu nadoknadu nastave kako bi upis brucoša bio nesmetan.

Nikolić je za FoNet rekla da je to što FPU i FDU nisu počeli nadoknadu nastave i nisu usvojili kalendar nadoknade nastave verovatno razlog da im Vlada Srbije ne dozvoli raspisivanje konkursa za upis nove generacije studenta. Ona je podsetila da je na sednici Senata Univerziteta umetnosti 26. juna odlučeno da se školska 2024/25. godina završava do 31. oktobra na osnovnim studijama i do 30. novembra za studente master i doktorskih studija. „Mi smo doneli krovni