Muškarac pretio čekićem građanima koji blokiraju saobraćaj

Muškarac, sa čekićem u ruci, pretio je građanima koji blokiraju saobraćaj kod Cvetkove pijace u Beogradu.

Na snimku koji se pojavio na društvenim mrežama čuje se i kako preti i vređa. Muškarac koji ga snima pita ga zbog čega preti. Sve se dogodilo na okretnici 55, a muškarac je pretio ljudima koji blokiraju saobraćaj. Zasad nije poznato da li je policija intervenisala i uhapsila muškarca sa čekićem. Izvor: Nova.rs