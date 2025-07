I sutra sunčano, do 36 stepeni

U Srbiji će sutra biti pretežno sunčano i toplo vreme, sa temperaturom do 36 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Uz lokalni razvoj oblačnosti, retka pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom očekuje se na jugozapadu Srbije. Vetar slab i umeren, na istoku i jak, severozapadni. Najniža temperatura od 13 do 21, a najviša dnevna od 30 do 36. U Beogradu sutra pretežno sunčano i toplo. Vetar slab i umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 15 do 21, a najviša dnevna oko 32. U Srbiji u nedelju i ponedeljak pretežno sunčano i veoma toplo vreme. U nedelju u brdsko-planinskim