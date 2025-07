Naprednjački dijalog bejzbol palicama: Stevanić nasrnuo na ženu (VIDEO)

Čačanski naprednjaci poleteli su danas da se bejzbol palicama obračunaju sa građanima Čačka koji su ostavili kesu sa smećem ispred prostorija stranke.

Nasilnike je predvodio prvi čovek čačanskih naprednjaka Miloš Stevanić. View this post on Instagram A post shared by N2 portal (@n2vesti) Blokada kružnih tokova u Čačku je protekla mirno, a trajala je od 18h do 22h. Nakon završetka blokade, Čačani su izglasali da se sutra blokira auto-put Miloš Veliki od 18 časova. Veći deo okupljenih je došao do prostorija SNS, poneli su da ostave par kesa sa smećem, kada su funkcioneri SNS izleteli i krenuli ka Čačanima da se