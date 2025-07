Uklanjanje luka Starog savskog mosta u toku, most u lošijem stanju od očekivanog

BEOGRAD - Od Starog savskog mosta, koji je nekada spajao Novi Beograd i Savski Venac, ostala su dva betonska noseća stuba i čelični luk koji će tokom leta biti uklonjen, a odgovorni projektatnt Danijel Kukaraš istakao je da je tokom demontaže utvrđeno da je most bio u gorem stanju nego što su to pokazivale prve analize nosivosti.

Na mesto starog Železničkog mosta, izgrađenog tokom nemačke okupacije 1942. godine, biće igrađen novi most koji će imati po dve trake za vozila u oba smera, baštice za tramvaje, kao i pešačke i biciklističke zone sa strane. Takođe, prema planu novi most će biti funkcionalniji i kada je u pitanju rečni saobraćaj s obzirom na to da će razdaljina od jednog do drugog nosećeg stuba, iznad kojih će biti čelični luk, biti 166 metara, za razliku od starog kod koga to