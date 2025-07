Od danas veće cene putarina u Srbiji - evo koliko iznose

Putarina u Srbiji od danas je skuplja u proseku za oko 4,3 odsto po pređenom kilometru i nova cena putarine od Beograda do Preševa sada iznosi 1.970 dinara.

Od Beograd do Niša (saver) 1.170 dinara, od Beograda do Novog Sada 325 dinara, a od Beograda do Subotice 835 dinara, a od Beograda do Šida 520 dinara Nove cene putarina objavljene su u novom Službenom glasniku i tamo je navedeno da se putarine za novoizgrađenu deonicu autoputa Beograd - Požega - naplatne stanice Lučani i Prilipac primenjuju od 10. jula. Kako je objavilo ranije Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture od 4. jula primenjuje se nova