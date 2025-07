Putarine u Srbiji poskupele za oko 4,3% od 4. jula 2025. godine

Naslovi.ai pre 1 sat

Nove cene putarina stupile su na snagu sa prosečnim povećanjem od 4,3% i odnose se na sve deonice, uključujući novoizgrađene autoputeve.

Od 4. jula 2025. godine u Srbiji su na snazi nove, više cene putarina, koje su u proseku uvećane za oko 4,3% po pređenom kilometru. Cena putarine od Beograda do Preševa sada iznosi 1.970 dinara, do Niša 1.170 dinara, do Novog Sada 325 dinara, do Subotice 830-835 dinara, a do Šida 520 dinara. Nove cene objavljene su u Službenom glasniku i odnose se na sve kategorije vozila i deonice, uključujući novoizgrađenu deonicu autoputa Beograd – Požega sa naplatnim stanicama Lučani i Prilipac, čija naplata počinje 10. jula. Danas RTV Insajder Ozon press

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture navodi da je povećanje cena redovno godišnje usklađivanje sa indeksom potrošačkih cena. Vozači koji koriste elektronski sistem naplate putarine (TAG) ostvaruju popust od 6%, što znači da će plaćati nešto manje od objavljenih cena. Telegraf Telegraf Ozon

Poskupljenje putarina dolazi nakon prethodnog povećanja u januaru ove godine, a visoka cena goriva i povećanje putarina mogu doprineti rastu inflacije u zemlji. Najduža ruta, od Subotice do Preševa, sada košta 2.815 dinara. Daljine Dnevnik Glas Zaječara