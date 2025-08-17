Vučić: Obnovićemo sve što je uništeno – svi koji su rušili i palili odgovaraće

RTS pre 14 minuta
Vučić: Obnovićemo sve što je uništeno – svi koji su rušili i palili odgovaraće

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će država obnoviti sve što je uništeno tokom nedavnih nemira, uključujući prostorije tužilaštava, sudova i stranačke objekte. Poručio je da će svi koji su učestvovali u paljenju i rušenju biti privedeni pravdi.

"Večeras nešto ranije izlazim iz MUP-a i došao sam da posetim i prijatelja, i ministra, i borce, i ljude koji čuvaju Srbiju od onih koji je uništavaju i ruše svako veče", rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. On je dodao da će Srbija, uz podršku građana, uspeti da obnovi sve što je stradalo. "Samo hoću ljudima da kažem da ćemo podići i obnoviti prostorije naših tužilaštava i sudova, stranačke prostorije. Uspećemo mi sve to da uradimo – zajedno sa narodom. A
