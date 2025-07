Poplave odnele dečiji kamp, nestalo dvadesetoro dece Jezive poplave paralisale SAD

Guverner Teksasa Greg Abot proglasio je danas vanredno stanje zbog poplava u centralnom delu zemlje u kojima su 24 osobe poginule, a više od 20 se vodi kao nestalo

Najveće brige izazvane su nestankom više od 20 devojčica koje su bile u kampu "Mistik", u okrugu Ker. Najmanje 24 osobe poginule su u poplavama koje su zahvatile Teksas, dok se broj nestalih povećava, uključujući više od 20 devojčica koje su boravile u letnjem kampu. Words cannot begin to describe how heartbroken I am to report this. The bodies of multiple children from Camp Mystic have now been recovered from the floods here in Texas. I’ve been sitting on this