Preminuo glumac iz serije „Reži me“ i franšize „Fantastična četvorka“

Glumac Džulijan Mekman, najpoznatiji po ulogama u serijama „Čari“ i „Reži me“, preminuo je u 57. godini, prenosi magazin „Pipl“.

Mekman je preminuo je na Floridi nakon duge borbe s rakom. „Džulijan je voleo život. Voleo je svoju porodicu. Voleo je svoje prijatelje. Voleo je da radi i voleo je svoje fanove. Njegova najintimnija želja bila je da donese radost što većem broju ljudi", navela je njegova supruga Keli. Poznat je i po ulogama u filmovima „Fantastic Four" i „Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer". Na vest o smrti glumca, reagovale su njegove koleginice iz „Čari".