Zdravstvea broj 4 Kragujevcu u nedelju neće raditi, pacijenti ušućeni u druge ambulante

U nedelju, 6. jula, zbog radova u Ulici Svetozara Markovića neće biti električne energije tokom celog dana. Zbog toga će doći do izmene u organizaciji rada zdravstvenih službi: Opšta medicina će tog dana raditi u Zdravstvenoj stanici broj 1, u periodu od 8 do 18 časova. Deca školskog uzrasta će biti zbrinuta u Centralnom dečjem dispanzeru u krugu bolnice, takođe od 8 do 18 časova.