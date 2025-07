Vučić: Blokaderima pada podrška, prošli smo lekcije iz 2000.godine, zato pobeđujemo

„Dođu vremena kad sav talog socijalni, mulj, sve najgore u jednom društvu ispliva.

To nam se događalo 2000. godine, to nam se događalo i sad, te smo lekcije prošli i naučili. I zato ih pobeđujemo“, rekao je Vučić na ceremoniji otvaranja deonice Preljina-Požega, na autoputu Miloš Veliki. On je rekao da je bes naroda zbog blokada sve veći, da su ljudi na ivici živaca jer ne mogu da više trpe to divljanje, ali mora da se spreči da narod reaguje i dođe do incidenata. Kako je dodao, policija je iznurena, ali je stalno na terenu i ispuniće sve svoje